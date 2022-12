Anitta revela ser portadora do vírus Epstein-Barr; entenda os riscos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta contou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, que pode causar a esclerose múltipla, durante o lançamento do documentário Eu na tarde sábado, 3, em São Paulo. O filme, do qual a cantora é produtora, narra a experiência da atriz Ludmila Dayer com uma infecção crônica, resultado dos sintomas do Epstein-Barr, que pode originar o ELA (esclerose lateral amiotrófica).

“Há dois meses, passei pelo momento mais difícil da minha vida. Ela (Ludmila) contou como foi diagnosticada com esclerose múltipla. No dia seguinte eu tive uma notícia terrível e grudei nela. Se eu estou falando, caminhando, respirando, vivendo, é pelo quanto que ela me ajudou. Eu não acredito mais em coincidências. Pela Ludmila e tudo o que ela me apresentou, consegui parar o vírus no começo”.