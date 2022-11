A estreia ‘cabeça’ de Anitta no cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A estreia da atriz e produtora Ludmila Dayer na direção, o longa-metragem EU terá sessão especial para convidados no sábado, 3, em São Paulo. Após a exibição, a diretora Ludmila e a produtora associada Anitta participarão de um bate-papo sobre o filme. “Nesse meu processo de construção do filme, ainda na edição, a Anitta foi na minha casa e mostrei para ela o material, alguns trechos do filme. Ela se interessou tanto que quis fazer parte do time e entrar como produtora associada”, explica Ludmila.

Produzido pela Lupi Productions (EUA), EU está finalizado, mas ainda não foi negociado. A sessão será uma apresentação do material para convidados da indústria cinematográfica. No documentário, Dayer compartilha sua jornada de cura emocional depois de sofrer problemas de saúde mental, como pânico e ansiedade. O longa tem entrevistas com xamãs, neurocientistas e psicanalistas, trazendo um amplo espectro de conhecimento sobre existência, espiritualidade e ciência. Recentemente, Ludmila falou a VEJA sobre como lida com a esclerose múltipla no seu dia a dia.

