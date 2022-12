A ausência sentida na diplomação de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na diplomação de Lula (PT) e de Geraldo Alckmin (PSB) como presidente e vice-presidente eleitos do país, diversos membros que fizeram parte da chamada “Frente Ampla” participaram da cerimônia, na qual o petista elogiou a atuação do STF, do TSE e dos outros órgãos. No entanto, uma importante aliada, uma das principais mobilizadoras da campanha, não compareceu ao evento. A senadora Simone Tebet (MDB), mesmo convidada, não apareceu na diplomação. A assessoria sinalizou que a política tinha agenda a cumprir no horário do evento. Ela somente parabenizou os diplomados via Twitter.

Parabéns ao presidente eleito @lulaoficial e ao vice-presidente @geraldoalckmin pela diplomação hoje no @tsejusbr. Essa é a oficialização do resultado das urnas e da vontade soberana do povo brasileiro que escolheu seus representantes de forma democrática. — Simone Tebet (@simonetebetbr) December 12, 2022