Os bastidores da entrevista da Globo com presidente ucraniano

A equipe da TV Globo cogitou a possibilidade de entrevistar o presidente Volodymyr Zelensky pessoalmente, em Kiev, a capital ucraniana. Mas, por questões de segurança, a entrevista foi feita de forma remota, nos Estados Unidos. A repórter Raquel Krähenbühl conta que o contato com a equipe presidencial começou há alguns meses e, a partir da Cúpula das Américas, em junho, ela intensificou o pedido. “Passei a mandar mensagens para eles sobre a importância de falar com a América Latina semanalmente”, diz Raquel, que revela, ainda, que esta é uma das entrevistas marcantes da profissão e, por sinal, a primeira de Zelensky para um veículo de imprensa da América Latina. A GloboNews reprisa, nesta quinta, dia 28, às 23h30, no GloboNews Internacional Especial, a íntegra do material.