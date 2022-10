Luciano Huck ignora gesto político de elenco de ‘Travessia’ e ‘Pantanal’

Luciano Huck juntou o elenco de Pantanal e de sua sucessora, Travessia, no palco do Domingão com Huck, na noite de domingo, 9. O apresentador só não contava com uma surpresa incômoda em seu registro fotográfico. Dois dos atores fizeram o gesto da letra “L” com as mãos, em clara alusão ao ex-presidente Lula (PT). Foram eles: Lucas Leto, de Pantanal; e Drica Moraes, de Travessia. Lucas postou nas redes sociais a foto, com direito a zoom nas suas mãos e nas da colega. Ao contrário de sua mulher, Angélica, que declarou voto no petista no primeiro turno, Huck se mantém em silêncio sobre quem apoiaria no pleito. Tanto que utilizou uma outra imagem, mais comportadinha, para registrar em seu Instagram o encontro dos atores.

