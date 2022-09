Como Angélica e Xuxa revelaram seus votos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Xuxa fez um vídeo e postou no seu feed no Instagram, reforçando o seu voto em Lula (PT). A apresentadora fez um gesto da letra “L”. Já Angélica precisou reforçar que escolheu o voto no petista, depois que viralizou uma declaração sua, de mais de um mês, avisando que ainda estava indecisa com relação em quem votar. Com as críticas, Angélica acabou enfim se posicionando.