O que Gisele Bündchen veio fazer no Brasil após divórcio

Após a oficialização do divórcio com Tom Brady, Gisele Bündchen decidiu passar alguns dias no Brasil. A modelo foi clicada por paparazzi na madrugada desegunda-feira, 12, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com os filhos, Benjamin e Vivian. Todos usavam roupas confortáveis, como moletons, máscaras de proteção facial, além de acessórios para passar despercebidos, como óculos e bonés. Gisele e os filhos bem que tentaram se esquivar dos flashes – a caçula, inclusive, cobriu os olhos e contou com a mãe para esconder o rosto.

A vinda ao Brasil inclui compromissos profissionais da modelo, mas também acontece em meio à reforma da casa nova em Miami, onde ela vai morar com os filhos depois da separação com o ex-marido.