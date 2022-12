A maior decepção do ano em diferentes áreas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

2022 foi marcado por algumas decepções: personalidades que deixaram a desejar atletas que não renderam o esperado, políticos que não fizeram valer seu voto. A coluna selecionou as principais derrapadas em diferentes áreas: série, televisão, esporte, música, política e sociedade. Confira:

SÉRIE – A produção brasileira Maldivas, que estreou no streaming da Netflix, foi muito esperada por conter nomes populares no elenco, como Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezzes e Carol Castro. A história repleta de clichês acompanha a jovem Liz (Bruna) que se muda para o Rio com o intuito de reencontrar sua mãe, que morre num misterioso incêndio. Ela acaba se infiltrando num luxuoso condomínio da Barra da Tijuca e tenta descobrir a verdade. Com papéis estereotipados, a série não engajou o público. Resultado: não foi renovada para uma segunda temporada, deixando um final de roteiro que precisaria de encerramento. Quem se importa?

ESPORTE – O técnico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, Tite, 61 anos, teve uma atitude que muitos não gostaram após derrota para a Croácia nas quartas de final. Saiu do gramado logo depois do apito final, sem consolar os jogadores brasileiros, aos prantos no gramado. Até o narrador Galvão Bueno comentou a situação e reprovou a saída rápida do gramado. A decepção pelo sonho frustrado no hexa marca um gol contra na era Neymar.

MÚSICA – Claudia Leitte, 42 anos, se mostrou, por algumas vezes, incomodada com o posicionamento político dos fãs. A cantora não se posicionou ao longo da disputa eleitoral e deu indícios de que era apoiadora de Bolsonaro (PL). Em certa ocasião, publicou a foto do seu abajur do quarto em formato de arma e, durante um show, discursou para pessoas que cantavam em apoio ao petista de forma a “apaziguar” a situação. Perdeu o ritmo e a causa.

POLÍTICA – Ciro Gomes (PDT), 64 anos, disputou sua quarta eleição presidencial. Na campanha eleitoral, se apresentou como uma terceira via, na luta por furar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Ficou atrás de Simone Tebet (MDB), com 3.599.287 dos votos válidos, enquanto a política, novata na disputa nacional, conseguiu 4.915.423 dos votos válidos. Ciro saiu menor do que entrou.

TELEVISÃO – Travessia, a novela escrita por Gloria Perez, sucessora do sucesso Pantanal no horário das 9 da TV Globo, não atingiu as expectativas. A começar pela escolha do elenco, com a novata Jade Picon como personagem principal. Os índices de audiência provam isso: 24 pontos, bem abaixo de sua sucessora, que ultrapassava os 30 pontos. Juma Marruá deixou saudades.

SOCIEDADE – No ar em Travessia com a personagem Cidália, Cássia Kis deu declarações com teor homofóbico e participou ativamente (com direito a rezas) de manifestações golpistas, depois do resultado das urnas. Aos 64 anos, surpreendeu negativamente os colegas do meio artístico e o público. Um papelão.