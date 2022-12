O recado a bolsonaristas na despedida de Galvão Bueno da Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A emoção rolou solta na despedida de Galvão Bueno da narração dos jogos da Copa do Mundo. Marcando sua aposentadoria da TV Globo, Galvão chorou ao recordar grandes momentos do esporte em que emprestou sua voz, algumas vezes dramáticos e outras de pura emoção. Ao término da transmissão, após vitória da Argentina sobre a França na final do mundial no Catar, neste domingo, 18, ele pediu para falar mais uma coisa, ao agradecer a toda a equipe técnica e aos telespectadores. O recado foi direcionado a quem utilizou a camisa do Brasil em protestos políticos: “Esta camisa da Seleção é de todos os brasileiros”.