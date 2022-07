O que dizem nos bastidores sobre o ‘nariz em pé’ de Bruna Marquezine

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De todo o elenco central de Maldivas, da Netflix, Bruna Marquezine, 26 anos, foi a única que não deu entrevistas — mais uma comprovação, segundo detratores, da antipatia da atriz, um fenômeno em fase de expansão. “Chegou a estrela de Hollywood” — esta era a frase com que era recebida no set, onde, dizem as más línguas, não pronunciava “bom-dia” nem “obrigada” e só saía do camarim para gravar, sempre de cara… fechada, porque feia é impossível. Amiga pessoal de Bruna (que está mesmo em Hollywood, gravando Besouro Azul), Manu Gavassi, também protagonista de Maldivas, diz que passaram a maior parte do tempo juntas. “Dividimos o mesmo camarim e ficávamos lá jogando Uno”, revela.

Publicado em VEJA de 13 de julho de 2022, edição nº 2797