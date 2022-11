Claudia Leitte se constrange ao ouvir gritos de ‘Lula Lá’ em show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Claudia Leitte fez show nesta sexta-feira, 4, em Salvador (BA), capital do estado que deu ampla vitória a Lula (PT) nesta eleição. Foi sua primeira apresentação no estado desde o fim das eleições. O público reagiu. Aos gritos de Lula Lá, a multidão recepcionou a cantora, que não se posicionou ao longo da disputa eleitoral, dando alguns indícios de que era apoiadora de Bolsonaro (PL) – até postou decoração em formato de arma e por seguir André Valadão. O incômodo da receptividade do público em plena micareta soteropolitana era visível no rosto da cantora. Uma hora a conta chega para todos. A de Leitte já veio.

são muitas vitórias hoje, agora é da Claudia Leitte vendo os próprios fãs gritando Lula pic.twitter.com/6CgdSMTEnt — aurora (@auroracadela) November 5, 2022