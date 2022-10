Claudia Leitte é criticada por seguir André Valadão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Valmir Moratelli Atualizado em 21 out 2022, 09h08 - Publicado em 21 out 2022, 09h00

Claudia Leitte voltou a ser assunto nas redes sociais, nesta quinta-feira, 20. Isso porque seus seguidores se deram conta de que a cantora passou a seguir o pastor André Valadão, em meio à polêmica de que ele inventou uma fakenews envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral. Valadão publicou um vídeo se retratando, segundo ele, a pedido do TSE – o que foi prontamente negado pela Justiça. Claudia já foi assunto há cerca de um mês, quando publicou a foto de um abajur no formato de uma arma, em cima de uma bíblia. Apesar de não assumir apoio a Bolsonaro (PL), a cantora não lhe fez nenhuma crítica pública até o momento. No início do ano, se calou quando, em um show, o público gritou ‘fora Bolsonaro’.