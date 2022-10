Os planos da golpista da Netflix após ser liberada da prisão

A minissérie Inventando Anna teve vida curta, mas a novela da vida real por trás da golpista Anna Sorokin, mais conhecida como Anna Delvey, está longe de terminar. Na sexta-feira, 7, a russa que enganou a elite de Manhattan, se passando por herdeira de um milionário alemão, foi liberada da detenção pela imigração americana, e segue em prisão domiciliar em um apartamento em Nova York. Em sua primeira entrevista, fornecida ao The New York Times, ela disse que está tentando “consertar o que fez de errado”, e detalhou seus planos para o futuro.

Questionada se pretende seguir na sua aventura como artista, que iniciou enquanto estava atrás das grades, Anna disse estar trabalhando em muitos projetos. “A arte definitivamente está entre eles”, respondeu. Ela também revelou que está produzindo um podcast próprio, com convidados especiais, e que pretende lançar um livro. “Adoraria fazer algo sobre a reforma da justiça criminal para iluminar o sofrimento de outras garotas”, disse ela.

Embora tenha liberado Anna da prisão, por considerar que ela não oferece perigo à comunidade, o juiz do caso disse não identificar sinais de remorso na detenta, mesmo que ela se diga arrependida. Em junho, ela foi acusada por uma das curadoras de sua exposição de arte em Nova York de não ter reembolsado os gastos da profissional com a organização da mostra. Anna teria passado cerca de 8.000 dólares no cartão de crédito de Julia Morrison para cobrir custos com moldura, impressão, digitalização, transporte e confecção de camisetas, e não teria realizado o pagamento — modus operandi bem similar aos golpes dados por ela ao longo de sua jornada criminosa.

Por anos, Anna Sorokin se passou por uma herdeira alemã e se infiltrou na alta sociedade de Nova York, roubando dinheiro de diversos amigos. Em maio de 2019, a golpista foi condenada pela Justiça americana à prisão por oito acusações, entre roubos e furtos. Ela chegou a cumprir apenas 3 anos de sua sentença, estabelecida entre 4 e 12 anos, por bom comportamento, recebendo sua primeira liberdade condicional. Um mês depois, entretanto, ela foi presa por oficiais da Imigração e Alfândega dos Estados Unidos por visto expirado.