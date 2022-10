Golpista da Netflix, Anna Sorokin é solta da prisão na vida real

Golpista que inspirou a série Inventando Anna, da Netflix, Anna Sorokin será solta da prisão nos Estados Unidos após pagar uma fiança de 10 000 dólares após ter sido presa pela imigração americana em março de 2021, quando seu visto de permanência estava expirado. De origem russa, a vigarista usava o pseudônimo Anna Delvey para aplicar golpes em amigos ricos. Na produção da gigante do streaming, a criminosa é interpretada por Julia Garner, que foi indicada ao Emmy pela performance de melhor atriz em minissérie.

De acordo com a Bloomberg, a Anna da vida real será obrigada a permanecer em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico de 24 horas, além de não poder acessar redes sociais. “Estamos extremamente satisfeitos com a decisão do tribunal hoje de libertar Anna Sorokin. O juiz reconheceu com razão que Anna não é um perigo para a comunidade”, disse Duncan Levin, advogado de Sorokin, à imprensa americana.

Por anos, Anna Sorokin se passou por uma herdeira alemã e se infiltrou na alta sociedade de Nova York, roubando dinheiro de diversos amigos. Em maio de 2019, a golpista foi condenada pela Justiça americana à prisão por oito acusações, entre roubos e furtos. Ela chegou a cumprir apenas 3 anos de sua sentença estabelecida entre 4 e 12 anos, por bom comportamento, recebendo sua primeira liberdade condicional. Um mês depois, entretanto, ela foi presa por oficiais da Imigração e Alfândega dos Estados Unidos por visto expirado.