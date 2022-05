A golpista que abrirá uma exposição de arte em Nova York

Anna Sorokin, a golpista que passou anos enganando a alta sociedade americana — e teve sua história contada pela minissérie da Netflix Inventando Anna —, abrirá sua primeira exposição de arte individual em Nova York na próxima quinta-feira, 19. Mais conhecida por Anna Delvey, a jovem russa se passava por uma falsa herdeira alemã para ludibriar e arrancar dinheiro de ricaços nos Estados Unidos.

A mostra da vigarista será realizada no Public Hotel e trará esboços feitos por ela enquanto estava detida no Departamento de Imigração de Alfândega (ICE). “Queria capturar alguns dos momentos dos últimos anos, nunca antes vistos e icônicos, usando as ferramentas limitadas que tenho à minha disposição”, disse ao Page Six. “Você já ouviu tantas vozes, mas este é o começo no qual eu conto minha história, minha narrativa, da minha perspectiva”, explicou.

De acordo com Chris Martine, o representante de vendas de arte de Anna Sorokin, a exposição terá ao total 20 desenhos. Ele contou que não foi fácil conseguir as ferramentas para a golpista produzir os esboços na prisão. “A maioria dos materiais de arte e papel foi recusada/confiscada. Os únicos materiais que pegamos foram alguns lápis de cor e papel de aquarela 9 x 12. Ela dependia muito de canetas e lápis da prisão, essencialmente instrumentos de escrita sem graça”, detalhou.

Sob o nome falso de Anna Delvey, a jovem, nascida no subúrbio de Moscou, se mudou para Nova York em 2013 e lá fingiu ser uma rica herdeira alemã para conquistar espaço na alta sociedade. Entre os vários golpes aplicados por ela se destacaram pedidos de pagamento de passagens aéreas, hotéis e refeições luxuosas para amigas socialites sob o pretexto de que devolveria as quantias “emprestadas”. Sua tentativa mais audaciosa foi a de angariar milhões de dólares para abrir a Fundação Anna Delvey, clube privado e fundação de arte que seria sediada no Church Missions House, edifício histórico de Manhattan. A farsa da vigarista chegou ao fim em 2017, quando o Ministério Público de Manhattan começou a investigá-la por casos de fraude bancária.