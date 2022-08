Netflix arranja dor de cabeça com série de sucesso sobre golpista

O furor em torno de Inventando Anna pode ter passado, mas a série da golpista acaba de dar uma nova dor de cabeça para a Netflix: Rachel Williams, retratada na produção como a amiga interesseira de Anna que acabou com uma dívida de 62 000 dólares no cartão de crédito da empresa, está processando a plataforma de streaming por pintá-la como ambiciosa.

Segundo reportagem do jornal The Washington Post, Williams – interpretada na série por Katie Lowes – entrou com o processo no distrito de Delaware na segunda-feira, acusando a empresa de difamação e invasão de privacidade. De acordo com documentos judiciais, ela diz que a Netflix tomou uma “decisão deliberada para fins dramáticos” de mostrá-la fazendo ou dizendo coisas que a fazem parecer “gananciosa, esnobe, desleal, desonesta, covarde, manipuladora e oportunista”.

O processo aponta cenas como as que Rachel é retratada aceitando presentes, roupas e jóias caras e “se livrando” de Anna Sorokin como representações que contribuem para a imagem negativa. “Na realidade, ela [Williams] nunca fez ou disse essas coisas. São ações baseadas em declarações comprovadamente falsas”, diz o documento.

Em uma das passagens mais marcantes da produção, Rachel viaja com Anna para marrocos, onde se deleita nos luxos da viagem, mas acaba com uma dívida de 62 mil reais no cartão de crédito da empresa depois que Anna alega que o seu foi bloqueado pelo banco. No julgamento, Anna acabou se livrando da condenação pelo golpe em Rachel, por considerarem que ela teria emprestado o cartão por vontade própria e aproveitado a vigem com a então amiga.

