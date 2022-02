Inventando Anna: atriz da série morou em Salvador e fala português; veja

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É uma daquelas informações curiosas: Anna Chlumsky, 41 anos, atriz americana que interpreta a repórter Vivian Kent na série Inventando Anna, tem laços afetivos com o Brasil. Em um português perfeito, ela contou à Netflix que namorou um carioca (nota-se até um certo sotaque dela: “cerrrveja”, “Salvadorrr”) e estudou na capital baiana no início dos anos 2000. “Fui a muitos botecos”, diz a atriz, famosa no Brasil desde 1991, quando, ainda criança, estrelou a comédia romântica Meu Primeiro Amor, com Macauley Culkin. Veja o simpático vídeo, postado nas redes da plataforma.