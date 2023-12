Os bons números do cinema no país em 2023 – exceto para filmes nacionais

O mercado do cinema cresceu no Brasil em 2023, seguindo a árdua jornada de retomar os números conquistados antes da pandemia. Segundo dados do painel da Ancine, o público total no país foi de 112,4 milhões, o que representa um aumento de 14,53% em relação a 2022. A renda também cresceu: subiu 17,07%, de 1,8 bilhão em 2022 para 2,2 bilhões ao longo de 2023. Já no recorte de filmes nacionais, o resultado foi o oposto: em 2022 as produções brasileiras arrecadaram 75,2 milhões de reais, contra 51,7 milhões de 2023, enquanto o público caiu de 4,3 para 2,9 milhões.

O crescimento no cenário mais amplo, levando em conta os grandes lançamentos internacionais, é expressivo, mas ainda fica aquém dos números conquistados pré-pandemia, colocando em xeque a capacidade do mercado de retornar ao antigo patamar. Mesmo com a normalidade restabelecida há dois anos, o público de 2023 ficou 35% abaixo dos 173 milhões de 2019, e a renda é 20% menor do que os 2,75 bilhões registrados naquele ano.

Vale destacar que não faltaram blockbusters para impulsionar o mercado: em julho, as bilheterias foram inundadas pelo fenômeno Barbenheimer, apelido dado ao lançamento concomitante de Barbie e Oppenheimer nas telas. O filme da boneca foi o mais visto do ano no Brasil, com uma renda de 207 milhões de reais. No meio cinematográfico, não há dúvidas de que o longa dirigido por Christopher Nolan ganhou um empurrão do fenômeno pop de Greta Gerwig, se tornando a cinebiografia mais rentável em bilheteria da história. Somados, os dois filmes arrecadaram cerca de 280 milhões de reais nas bilheterias brasileiras.

Além da dupla, o ano ainda teve nas telas outros sucessos de bilheteria, como Velozes e Furiosos 10, Avatar: O Caminho da Água, Super Mario Bros: O Filme, e até uma união da música com o cinema com os filmes-concertos de Taylor Swift e Beyoncé, que levaram para as telas suas respectivas turnês, a The Eras e a Renaissance.

