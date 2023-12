Destino ou acaso? Atores explicam como surgiu o fenômeno ‘Barbenheimer’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A semana de 21 de julho foi um fenômeno da história recente do cinema. A data marcou a estreia de duas grandes produções, bastante aguardadas: Barbie, dirigido por Greta Gerwig, e Oppenheimer, obra de Christopher Nolan. Os filmes definitivamente não combinam entre si, sendo o primeiro uma comédia protagonizada pela boneca mais famosa do mundo, enquanto o outro é um drama de época sobre o físico que criou a bomba atômica que arrasou Hiroshima e Nagasaki. Ainda assim, o lançamento simultâneo acabou gerando até um meme conjunto, o chamado “Barbenheimer”. Nas redes sociais, só se falava disso. Conforme revelado pelos astros Cillian Murphy e Margot Robbie, a escolha da data que resultaria em tanto alvoroço só se deu por superstições particulares de um lado, e uma recusa do outro.

Durante uma conversa entre os dois atores, em vídeo publicado pela Variety nesta terça-feira, 5, Murphy conta que Nolan tem certa superstição com o dia 21 julho, fazendo um esforço para que seus filmes sejam lançados nas proximidades dele. “É uma boa data! Também escolhemos ela”, brincou Margot no bate-papo da série Actors on Actors. A estrela de Barbie contou que um dos produtores de Oppenheimer, Chuck Roven, que já a conhecia de outros projetos, chegou a ligar para ela sugerindo que mudassem de data. “Não vamos mudar. Se você está com medo de nos enfrentar, então mude você”, respondera ela. Margot considerava que era justamente o contraste entre os filmes que os tornaria um ótimo par nas bilheterias — e comemora que o mundo tenha concordado. “Foi um bom instinto”, avaliou Murphy. Para ele, a recepção positiva de ambos filmes mostrou o tamanho do apetite das audiências com o cinema. Assim nascia o fenômeno “Barbenheimer”.

Margot aproveitou para perguntar se o colega tinha conhecimento sobre os memes, já que em um entrevista concedida há alguns anos ele admitiu não saber o que eram. Murphy diz que sim, graças aos seus dois filhos adolescentes que a todo momento lhe mostram as piadas que circulam pela internet. Os astros admiram a perspicácia de “Barbenheimer”. “As pessoas me perguntavam se era um marketing articulado entre os dois estúdios. Não! O mundo fez isso”, acrescentou Margot. “As coisas se conectaram, de maneira que nem eu, nem você, nem os estúdios, ninguém poderia prever, e pode ser que nunca aconteça de novo”, completou Murphy.

Confira o vídeo completo:

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade