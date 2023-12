O naufrágio retumbante de ‘Aquaman 2’ nas bilheterias

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em seu primeiro final de semana nos cinemas, Aquaman 2: O Reino Perdido até foi o longa mais visto no cardápio de opções disponíveis, mas na verdade registrou um fracasso gritante: nos Estados Unidos, onde foi exibido em 3 706 cinemas, arrecadou apenas 40 milhões de dólares – valor bem abaixo do esperado para um blockbuster de Hollywood. De acordo com dados da Box Office Mojo, o longa protagonizado por Jason Momoa na pele de Arthur Curry, o super-herói aquático do título, também angariou mais 80 milhões de dólares ao redor do mundo, totalizando 120 milhões de arrecadação entre os dias 22 e 25 de dezembro. A grande aposta da DC teve um orçamento de 205 milhões de dólares e seus resultados estão bem abaixo da expectativa, configurando um dos maiores fracassos das estreias do estúdio. No Brasil, Aquaman 2 estreou na quarta-feira, 21 de dezembro, e arrecadou um total de 15,4 milhões de reais até o dia 25, período em que teve 706 000 ingressos vendidos.

O primeiro Aquaman, lançado em 2018, arrecadou 67 milhões nos EUA em seu final de semana de estreia e terminou com um total de 1,1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. A sequência da história sobre o rei de Atlântida empilha mais um fracasso da DC neste ano, marcado por outras decepções como The Flash (55 milhões de dólares), Shazam! Fúria dos Deus ( 30 milhões de dólares) e Besouro Azul (25 milhões de dólares).

A história de Aquaman 2: O Reino Perdido

Último filme do universo expandido da DC, Aquaman 2 é, como o título sugere, perdido. Na história desengonçada, Arthur Curry (Jason Momoa) tem que lidar com as responsabilidades do governo de Atlântida ao mesmo tempo em que cria seu recém-nascido ao lado da esposa Mera (Amber Heard) e bebe cervejas ao som de dad rock com o pai, Tom (Temuera Morrison). Frágil, o equilíbrio é logo perturbado pelo vilão Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II), que passa a ser comandado por um tridente possuído que almeja destruir o ecossistema global e o reino do protagonista. Para combatê-lo, o herói precisa, então, recrutar a ajuda do irmão desafeto, Orm (Patrick Wilson), a quem derrotara no primeiro filme.

