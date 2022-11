A vida boa da golpista que inspirou série da Netflix em prisão domiciliar

Viver a realidade luxuosa mostrada na série Inventado Anna, da Netflix, e depois passar anos atrás das grades é uma queda e tanto do pedestal. Foi justamente o que aconteceu com Anna Sorokin, que deu golpes milionários na elite novaiorquina se passando por Anna Delvey, a suposta herdeira de um ricaço alemão. Livre da prisão no serviço de imigração americano há pouco mais de um mês, a russa não está exatamente na pior: com uma tornozeleira eletrônica controlando sua localização, ela vive uma vida regada a pequenos mimos na prisão domiciliar. “Todo mundo está dizendo que estou nos guetos, mas estou vivendo melhor do que todos vocês”, disparou em entrevista à revista americana Variety.

Desde que foi liberada, no início de outubro, Sorokin tem uma agenda recheada de compromissos publicitários e com a imprensa. Ela recebe a todos em um apartamento recém reformado no coração de East Village, região badalada de Manhattan, onde cumpre sua prisão domiciliar. O imóvel foi alugado em caráter temporário por seis meses, e é bancado pelos ganhos que conseguiu se aventurando na arte. “Não sei por que as pessoas ficam tão surpresas, não é como se eu tivesse feito isso da noite para o dia. Eu trabalhava enquanto estava na prisão e vendi muito da minha arte”, relatou ela.

A ostentação de outrora segue presente na decoração: uma das paredes do imóvel exibe quatro peças da série de fotos New York Is Dead, de Graham Fortgang, com valores que vão de 2.500 dólares a 8.000 dólares cada — mas ela diz que conseguiu as obras de graça em um evento que planejou com galerista Samara Bliss. Em outra área da casa, a decoração é feita com ilustrações autorais que ela fez atrás das grades, e que teriam lhe rendido 200.000 dólares. A golpista famosa ainda tem um guarda-roupa recheado de peças que se alternam na hora de receber seus convidados, e não hesita em oferecer garrafas de vinho às visitas.

Além disso, no imóvel alugado, produtos de beleza sofisticados, como um rímel da Dior, se misturam a itens simples de farmácia. Peças de grife adquiridas antes da prisão, como um óculos de sol Celine e uma bolsa Susan Alexandra. Sorokin também não cozinha que diz que tem pessoas que “entregam tudo para ela”. Mas os planos para o apartamento vão além: ela está planejando uma série de jantares com convidados seletos. Entre os nomes desejados estão Anna Wintour, Bret Easton Ellis e Elon Musk. A ideia, alega ela, seria usar os eventos para apoiar organizações de justiça criminal. É aguardar as cenas dos próximos capítulos.