Na primeira viagem do ano, Lula vai passar por quatro cidades em dois dias

Após uma pausa de um mês nas viagens oficiais depois de cumprir agendas em Macapá (AP), o presidente Lula vai visitar quatro cidades em três estados do Nordeste em dois dias nesta semana, na quinta e na sexta-feira.

O primeiro destino será Salvador, onde o petista assinará um acordo de parceria firmado pelo Ministério da Defesa e pelo Comando da Aeronáutica com o Estado da Bahia e o Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai Cimatec.

O documento formaliza a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, que será instalado na Base Aérea de Salvador, em área cedida pela União, com o objetivo de promover o desenvolvimento regional da indústria aeroespacial.

No início da tarde, Lula seguiria para Paulo Afonso (BA), a 470 quilômetros da capital, onde inauguraria o campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) na cidade, mas a atividade foi cancelada por “readequação da agenda”, segundo o Planalto.

Ainda na quinta, Lula deverá participar de cerimônia de anúncio de retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima, no Porto de Suape, em Ipojuca (PE), inicialmente prevista para ocorrer em setembro, mas adiada por conta de uma viagem para Cuba e Estados Unidos.

Na sexta, também em Pernambuco, o presidente vai prestigiar a solenidade de troca do Comando Militar do Nordeste, em Abreu e Lima, e seguirá para Fortaleza, para comparecer ao lançamento da Pedra Fundamental do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA.

Como mostrou o Radar na edição de VEJA que está nas bancas, Lula esteve em 36 cidades brasileiras em 2023 — 20 a menos que em 2003, primeiro ano do seu primeiro mandato. Não à toa, ele promete percorrer todos os Estados do país ao longo deste ano — de eleições municipais.

