A diferença nas muitas viagens de Lula em 2023 e 2003

Com o objetivo declarado de “recuperar a imagem do Brasil” na comunidade internacional, arranhada durante o governo Bolsonaro, Lula não economizou nas viagens ao exterior e esteve em 24 países em 2023. No fim do ano, o presidente admitiu que viajou “demais”, mas alegou que era necessário “construir uma imagem positiva” do país no mundo.

Mas o número de destinos internacionais foi ainda maior no seu primeiro ano como presidente, há duas décadas, quando ele recebeu a faixa das mãos Fernando Henrique Cardoso.

Em 2003, o petista foi a 27 países, sendo oito deles por duas vezes. No ano passado, ele só repetiu três viagens.

Voos domésticos

Dentro do Brasil, o presidente esteve em 36 cidades no primeiro ano do terceiro mandato. O número é 35% menor que o dos 56 municípios visitados no seu ano de estreia no Planalto.

Não à toa, ele promete percorrer todos os Estados do país ao longo deste ano — de eleições municipais.

As viagens

Veja a seguir os países visitados por Lula em 2023 (em ordem alfabética):

África do Sul

Alemanha

Angola

Argentina – 2x

Bolívia

Colômbia – 2x

Cuba

Egito

Emirados Árabes Unidos

Equador

Espanha – 2x

Estados Unidos – 2x

França – 2x

Inglaterra

Líbano

Líbia

México

Moçambique

Namíbia

Paraguai – 2x

Peru – 2x

Portugal

São Tomé e Príncipe

Síria

Suíça – 2x

Uruguai

Venezuela

No ano passado, o presidente esteve nos seguintes países:

África do Sul

Alemanha

Angola

Arábia Saudita

Argentina – 2x

Bélgica

Cabo Verde

Catar

China

Colômbia

Cuba

Emirados Árabes Unidos – 2x

Espanha

Estados Unidos – 2x

França

Índia

Itália

Japão

Paraguai

Portugal

Reino Unido

São Tomé e Príncipe

Uruguai

Vaticano

Dentro do Brasil, Lula esteve em 56 municípios no primeiro ano como presidente:

Abreu e Lima (PE)

Alto Araguaia (MT)

Angra dos Reis (RJ)

Aracaju (SE)

Araraquara (SP)

Balsas (MA)

Barcarena (PA)

Belém (PA) – 2x

Belo Horizonte (MG)

Benevides (PA)

Blumenau (SC)

Buíque (PE)

Campina Grande (PB)

Campo Grande (MS)

Catalão (GO)

Chapecó (SC)

Concórdia (SC)

Corumbá (MS)

Curitiba (PR) – 3x

Esteio (RS)

Feira de Santana (BA)

Fortaleza (CE)

Foz do Iguaçu (PR)

Indaiatuba (SP)

Itajaí (SC)

Itinga (MG)

Jacareí (SP)

Joinville (SC)

Juazeiro (BA)

Lagoa Seca (PB)

Londrina (PR)

Maceió (AL)

Maringá (PR)

Mossoró (RN)

Ouro Preto (MG)

Parintins (AM)

Parnaíba (MS)

Paulo Afonso (BA)

Pelotas (RS)

Ponta Porã (MS)

Porto Alegre (RS) – 2x

Pouso Alegre (MG)

Recife (PE) – 2x

Ribeirão Preto (SP)

Rio Branco (AC)

Rio de Janeiro (RJ) – 6x

Rondonópolis (MT)

São Bernardo do Campo (SP) – 6x

São José dos Campos (SP)

São Paulo (SP) – 16x

Sertãozinho (SP)

Teresina (PI) – 2x

Uberaba (MG)

União dos Palmares (AL)

Vitória (ES)

Xapuri (AC)

Em 2023, foram 36 destinos dentro do país:

Abaetetuba (PA)

Aracaju (SE)

Araraquara (SP)

Bacabal (MA)

Belém (PA) – 2x

Boa Vista (RR)

Crato (CE)

Fortaleza (CE) – 2x

Foz do Iguaçu (PR) – 2x

Gavião Peixoto (SP)

Goiana (PE)

Ilhéus (BA)

Itaguaí (RJ)

Juazeiro do Norte (CE)

Luís Eduardo Magalhães (BA)

Luís Gomes (RN)

Macapá (AP)

Maruim (SE)

Parintins (AM)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE) – 2x

Rio de Janeiro (RJ) – 5x

Rondonópolis (MT)

Salvador (BA) – 2x

Santa Luzia (PB)

Santarém (PA)

Santo Amaro (BA)

Santos (SP)

São Bernardo do Campo (SP) – 2x

São Paulo (SP) – 3x

São Sebastião (SP)

Serra (ES)

Teresina (PI)

Terra Indígena Raposa Serra do Sol (RR)

Trizidela do Vale (MA)

Viamão (RS)