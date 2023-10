Salvador vai ganhar centro aeroespacial

Atualizado em 31 out 2023, 09h03 - Publicado em 31 out 2023, 11h30

A Base Aérea de Salvador vai receber um centro dedicado a ensino, pesquisa e inovação, com o objetivo de promover o desenvolvimento regional da indústria aeroespacial. Representantes do Ministério da Defesa, do Governo da Bahia, da Federação das Indústrias do Estado da Bahia vão assinar nesta terça um acordo de cooperação técnica com o Senai Cimatec para viabilizar a instalação de um campus da instituição no local.

A cerimônia vai ocorrer na sede do Ministério da Defesa, em Brasília, com a presença do ministro José Múcio Monteiro Filho, do governador Jerônimo Rodrigues, do presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, e do diretor geral do Senai Cimatec, Leone Andrade.