Lula prestigia Alcolumbre e Randolfe com primeira viagem ao Amapá

O presidente Lula vai fazer nesta segunda-feira sua primeira viagem ao Amapá desde que tomou posse.

Acompanhado dos senadores Davi Alcolumbre (União Brasil), chefe da CCJ e virtual candidato à sucessão de Rodrigo Pacheco em 2025, e Randolfe Rodrigues (sem partido), líder do governo no Congresso, ambos do Estado, ele vai a Macapá assinar uma medida provisória que reduzirá o impacto do recente reajuste de 44,4% na tarifa de energia elétrica no Amapá.

Segundo o Planalto, Lula anunciará “medidas do poder público para garantir justiça nas tarifas de energia do Estado”. A revisão dos valores cobrados pela concessionária Equatorial Amapá foi proposta em setembro pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel.

Na capital amapaense, o presidente também vai participar da entrega de 1.000 unidades do “Minha Casa, Minha Vida”, nos residenciais Miracema III e IV.

O Amapá era um dos dez estados que vinham sido esnobados pelo presidente desde o início do mandato. Na sexta passada, ele foi ao Espírito Santo pela primeira vez em 2023.

