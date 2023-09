Lula adia agenda em refinaria símbolo de corrupção na Lava-Jato

O presidente Lula adiou a visita que faria na manhã desta sexta-feira à Refinaria Abreu e Lima, no Porto de Suape, em Pernambuco, para anunciar a retomada das obras e investimentos de mais de 6 bilhões de reais no local, um dos principais símbolos da corrupção revelada pela Operação Lava-Jato.

Como ele viajará nesta sexta a Havana, para participar da Cúpula G77 + China, a avaliação da equipe do presidente foi que a agenda merecia ser feita com mais calma, em outra data e não em uma escala no caminho para Cuba. A previsão era que ele passasse menos de duas horas no Estado.

O evento em Ipojuca (PE) estava marcado para as 11h. Agora, Lula deverá embarcar de Brasília para a viagem de internacional por volta do meio-dia.

