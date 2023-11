Polícia de SP promete reforçar segurança para shows de RBD e Taylor Swift

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Na noite de domingo, 12 de novembro, fãs que saiam do show do grupo Rebelde (RBD), no Estádio do Morumbi, sofreram com arrastões — caso que resultou em quinze queixas de furto feitas à Polícia Civil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um suspeito foi preso com quatro celulares e outros envolvidos ainda são procurados.

Os crimes acenderam um alerta, já que a agenda musical da cidade neste fim de ano está agitada. Nessa terça-feira, 14, Alanis Morisette sobe ao palco do Allianz Parque. Alguns dias depois, o grupo RBD se apresenta novamente, enquanto, de 24 a 26 de novembro, a cantora Taylor Swift pousa na capital paulista com a turnê de mais alta demanda do mundo. Já nos dias 2 e 3 de dezembro, ocorre o festival Primavera Sound — dias antes de Paul McCartney chegar à selva de pedra.

Questionada quanto à segurança em torno dos eventos, a secretaria afirmou que vai reforçar o policiamento no entorno dos estádios Morumbi e Allianz Parque para os próximos shows, conforme o comunicado abaixo:

“O policiamento no entorno dos estádios Cícero Pompeu de Toledo e Allianz Parque foi reforçado, seguindo o protocolo da Polícia Militar para eventos de grande porte que acontecem na cidade. As equipes da Força Tática, ROCAM, ROTA e CAEP atuaram no policiamento ostensivo e reforçarão o policiamento nos próximos shows. Nesse domingo, 12/11, um suspeito foi preso na região do Morumbi com quatro celulares. Outros envolvidos são procurados.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), colocou à disposição, dentro dos dois estádios, a unidade móvel para o registro de ocorrências. Após o evento de domingo, foram registradas 15 queixas de furto.”

Nas redes, vítimas do ocorrido e observadores compartilharam vídeos que mostram o tumulto e denunciam o choque do ocorrido — enquanto o público de shows futuros sentiu o temor de que a prática se torne comum às apresentações previstas para esse semestre.

Continua após a publicidade

Arrastão Depois do show pic.twitter.com/JJD6PaZOFm — ⭐ Anahí Fan⭐ (@Lok15700859) November 13, 2023

Nunca pensei que eu presenciaria um arrastão na saída do show do RBD. Vamos ter um aumento no policiamento nos próximos shows ou vamos estar sujeitos a passar por isso de novo? #RBD #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/fN9R6rxDj9 — MD (@michaelhdouglas) November 13, 2023 Continua após a publicidade

gente eu tô EM CHOQUE, precisamos muito cobrar as autoridades por maior segurança na saída dos shows. públicos majoritariamente FEMININOS e houve arrastão na saída tanto do rio quanto sp. TOMEM CUIDADO. ANDEM EM GRUPOS — laur 卌💌 THE ERAS TOUR SP (@coneyvisland) November 13, 2023

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Continua após a publicidade

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial