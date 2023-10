Primavera Sound SP anuncia datas de Pet Shop Boys, The Cure e mais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O festival Primavera Sound caminha para sua segunda edição em terras brasileiras, marcada para 2 e 3 de dezembro, seguindo o sucesso de sua estreia no Distrito Anhembi, em São Paulo. De endereço novo, o evento ocorrerá no Autódromo de Interlagos, mesmo local que concorrentes como o Lollapalooza, e será caracterizado tanto pelos sons contemporâneos, quanto por veteranos da música, como The Cure e Pet Shop Boys. Na tarde desta segunda-feira, 31, organizadores divulgaram a escalaçao oficial de shows de acordo com cada dia do final de semana, confira:

No primeiro dia, destacam-se os headliners The Killers e Pet Shop Boys, ícones do rock e synth-pop, respectivamente, além da participação de Marisa Monte e o show comemorativo de 20 anos da banda Cansei de Ser Sexy, ou CSS, um dos grupos brasileiros do século 21 de maior projeção internacional. Das letras menores, vale ficar de olho em Dorian Electra, expoente experimental dos Estados Unidos, e nos brasileiros MC Bin Laden e Slipmami.

Já no domingo, a banda The Cure, em atividade desde 1978, traz hits como Boys Don’t Cry e Friday I’m In Love para o Autódromo, enquanto o outro headliner, Beck, se dedica a equilibrar rock, pop e folk em seu repertório. Completam a lista a DJ The Blessed Madonna, as cantoras Carly Rae Jepsen, Róisín Murphy e Marina Sena e bandas como Bad Religion e The Twilight Sad.

Além das apresentações marcadas no Autódromo, a organização da Time For Fun Brasil promove o “Primavera na Cidade“, programação musical que se espalha pela metrópole durante os dias da semana do evento, levando nomes confirmados e atrações exclusivas a shows mais intimistas — vendidos separadamente, ou dentro do passaporte completo. Clientes do Banco do Brasil poderão adquirir ingressos para dias específicos a partir das 12h de amanhã, 1. O restante do público terá acesso à venda três dias depois, às 12h de sexta-feira, 4. Os preços ainda não foram divulgados.