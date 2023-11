Tumulto assusta fãs do RBD na saída de show no Engenhão

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Fãs da banda RBD — formada por Dulce Maria, Anahi, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher von Uckermann — alegam ter sofrido dois arrastões na saída do show que aconteceu no Estádio Olímpico Nilton Santos, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 10. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, testemunhas flagraram correrias e confusões na saída do show do RBD. Procurada por VEJA, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro alegou que nenhum caso de roubo ou furto foi comunicado na delegacia próxima ao Engenhão.

Relatos na rede social X (antigo Twitter) também falam sobre roubos dentro dos trens das estações próximas ao estádio. Com a turnê soy Rebelde Tour, o RBD fará mais um show no Engenhão nesta sexta-feira, 10, e depois se apresentará em São Paulo, no Estádio do Morumbi, em 12 e 13 de novembro, e depois no Allianz Park, nos dias 16, 17, 18 e 19 seguintes.

O Nilton Santos também receberá três shows da cantora Taylor Swift na semana que vem, nos dias 17, 18 e 19 de novembro.

Consegui registrar um pouco de um arrastão pós show do RBD no Engenhão. SOS, eu vi muito mais confusão e roubo q isso! Tô assustado real. 👀 pic.twitter.com/8LxaAezvzt — Malvar (@GabMalvar) November 10, 2023

Arrastão novamente e a polícia dizendo que não tava tendo arrastão nenhum! É um absurdo a falta de Segurança 😢#SoyRebeldeTour pic.twitter.com/B3MVcyTapU — Giovanna ✨ (@kathrbdecb) November 10, 2023

