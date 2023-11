O emocionante clipe da nova música que reúne os Beatles pela última vez

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os Beatles divulgaram nesta sexta-feira, 3, o videoclipe de sua nova música Now And Then, lançada ontem. O emocionante vídeo, com direção de Peter Jackson, reúne, ainda que virtualmente, os integrantes vivos Paul McCartney e Ringo Starr, com John Lennon e George Harrison, já falecidos, em uma canção onde é possível ouvir os quatro tocando seus respectivos instrumentos.

A música, escrita por John Lennon, estava gravada em uma fita cassete e foi entregue por Yoko Ono a John, Paul e George em 1994. Nela, há uma gravação de John Lennon, que foi morto em 1980, em que ele arranhava novas composições no piano. A demora de quase trinta anos se deve a diversos fatores, mas especialmente à dificuldade tecnológica de melhorar a gravação deixada por John, equalizando sua voz e a altura do piano. O feito realizado por um programa de inteligência artificial parece simples, mas foi excepcionalmente complexo, como mostra o minidocumentário lançado pelo grupo nesta quarta, 1°, no YouTube. O curta de 12 minutos emociona ao mostrar filmagens inéditas da banda e declarações singelas dos membros remanescentes, além de Sean Lennon, filho de John.

Já o videoclipe mostra os quatro integrantes tocando a música e a sensação é como se todos eles estivessem realmente juntos novamente especialmente para esse momento. “John teria amado isso”, diz Paul McCartney sobre o uso de tecnologia para finalizar a canção. Conhecendo o amigo, ele tem certeza de que Lennon aprovaria a finalização de seu trabalho pela banda. Paul também conta que o processo foi uma parte essencial do luto do trio, que, no estúdio, sentiu de fato que John havia partido.

Em uma entrevista publicada no site oficial dos Beatles, Peter Jackson contou sobre a responsabilidade de dirigir o último clipe dos Beatles. “Quando a Apple me pediu para criar o videoclipe, fui muito relutante. Achei que os próximos meses seriam muito mais divertidos se essa tarefa complicada fosse problema de outra pessoa, e eu pudesse ser como qualquer outro fã dos Beatles, aproveitando a antecipação da noite anterior ao Natal à medida que o lançamento de uma nova canção e videoclipe dos Beatles se aproximava – em 1995, eu adorava a excitação infantil que sentia à medida que o lançamento de Free As A Bird estava se aproximando”, disse.

Em novembro de 2021, o cineasta dirigiu o documentário Beatles: Get Back, com imagens inéditas dos bastidores da gravação do álbum Let It Be, também restauradas com a ajuda de uma inteligência artificial. Em entrevista a VEJA sobre o documentário, Jackson disse ter se divertido muito com os Beatles e que as pessoas se deslumbrariam em saber como John Lennon era engraçado.

Na década de 1970, pouco antes de morrer, John Lennon gravou uma versão demo para a música em sua casa, em Nova York. Em 1994, Yoko Ono presenteou Paul, Ringo e George com a música, incluindo Free as Bird e Real Love. A ideia era ter lançado a faixa junto com o projeto Anthology, mas a gravação era muito ruim e a tecnologia da época não permitiu separar a voz de John.

“Felizmente, encontramos uma coleção de cenas excluídas inéditas no cofre, onde os Beatles estavam relaxados, engraçados e bastante sinceros. Isso se tornou a espinha dorsal de nossa seção intermediária, e entrelaçamos o humor em algumas filmagens feitas em 2023. O resultado é bastante maluco e forneceu ao vídeo o equilíbrio necessário entre o triste e o engraçado”, finalizou.

