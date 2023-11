A reação de Taylor Swift na Argentina após forte tempestade adiar show

BUENOS AIRES – Os fãs de Taylor Swift sabem que a cantora adora fazer shows na chuva. A artista, no entanto, não estava preparada para a tempestade que caiu nesta sexta-feira, 10, em Buenos Aires, e adiou a apresentação que faria nesta data para domingo, 12. A mudanças de datas não altera o calendário brasileiro, onde ela se apresentará no Rio de Janeiro (17, 18 e 19), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e depois em São Paulo (24, 25 e 26), no Allianz Parque. A solução encontrada pela artista também traz algum alívio para os fãs brasileiros, caso um evento climático semelhante ocorra – como o que aconteceu na capital paulista no início do mês, deixando milhares de paulistanos no escuro.

A confirmação do cancelamento foi feita pela DF Entertainment, organizadora do espetáculo. “Devido às condições climáticas adversas, priorizando a segurança do público, o show da Taylor Swift – The Eras Tour marcado para hoje no River Plate está remarcado para domingo, 12 de novembro, no mesmo horário”, informou os organizadores. No X (antigo Twitter), Taylor também se manifestou.

The pits are filled help😭😭 pic.twitter.com/e1rWljNGMW — karla (@tserasrep) November 10, 2023

“Eu adoro um show na chuva, mas nunca colocarei meus fãs ou meus colegas artistas e equipe em perigo. Remarcamos o show desta noite em Buenos Aires para domingo porque o tempo está tão caótico que seria inseguro tentar realizar este show. A boa notícia é que poderei ficar mais tempo na Argentina!!”, escreveu a cantora. O clima na cidade é completamente oposto da véspera, quando Taylor Swift fez o primeiro show no local e se surpreendeu com a reação completamente apaixonada dos fãs argentinos.

A reportagem de VEJA acompanhou as dificuldades dos fãs nesta sexta-feira durante a tempestade que caiu na cidade. Apesar das dificuldades, os fãs estavam confiantes que o show iria acontecer. “Ela fez uma apresentação incrível na chuva na Filadélfia”, contou a americana Allison, de 23 anos, que saiu de Miami, nos Estados Unidos, com a amiga Laureen, 29, para assistir à cantora na Argentina. As notícias de que algo não iria bem começaram a surgir por volta das 16h, quando os produtores avisaram que o show iria atrasar. Pouco tempo depois, veio a notícia do cancelamento. O trânsito nos arredores do estádio do River Plate ficou caótico devido à chuva e muitos fãs estão tendo dificuldades para retornar, já que o local é uma zona residencial, com poucos pontos de abrigo, poucas lojas e banheiros. Com dificuldades para pegar Uber ou taxi, pessoas estão caminhando cerca de dois quilômetros até as estações de trem e metrô mais próximas.

I love a rain show but I’m never going to endanger my fans or my fellow performers and crew. We’ve rescheduled tonight’s Buenos Aires show for Sunday due to the weather being so truly chaotic it would be unsafe to try and put on this concert. Good news is I get to stay in… https://t.co/kibxWUwIiw — Taylor Swift (@taylorswift13) November 10, 2023

📷 | Imágenes de las filas con la lluvia de hoy pic.twitter.com/fwwwtmAysR — Taylor Swift Argentina (@TayUpdatesARG) November 10, 2023

