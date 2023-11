O pedido inusitado de Taylor Swift aos argentinos em show

Com ingressos esgotados para os três dias de show em Buenos Aires, na Argentina, a cantora americana Taylor Swift deu início à turnê sul-americana nesta quinta-feira, 9, sob comoção dos presentes. A reportagem de VEJA testemunhou o fanatismo dos fãs, que gritaram tão alto que a artista interrompeu a apresentação por cerca de dois minutos até a plateia se acalmar, enquanto ela apontava para os ouvidos sugerindo que não conseguia ouvir a própria voz nos altos falantes. A histeria diminuiu com o pedido simpático da cantora, mas é bom que ela se acostume com a gritaria: nesta sexta e no sábado ela volta a se apresentar na Argentina e, na próxima semana, desembarca no Brasil, onde os fãs costumam ser um tanto barulhentos também. Por aqui, ela fará shows no Rio de Janeiro (17, 18 e 19), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e depois em São Paulo (24, 25 e 26), no Allianz Parque.

Na quinta-feira, antes da apresentação, a fila de fãs argentinos chegou a quase dois quilômetros, enquanto eles aguardavam a abertura dos portões. Nesta sexta, o clima já não está tão favorável: uma tempestade nesta tarde atrapalhou a paz dos que esperam pelo show.

Com mais de três horas de duração e 45 músicas, Taylor apresenta um espetáculo de tom teatral que faz valer a comoção por onde tem passado. O show traz dez atos, cada um deles com canções de uma era de sua carreira. O único momento de novidade é quando Taylor fica sozinha no palco para tocar violão e piano sempre como uma canção surpresa. No show desta sexta-feira, ela cantou Labyrinth, do álbum, Midnights, e The Very First Night, do álbum RED Taylor’s Version.

O show em Buenos Aires ocorreu após uma pausa para descanso da cantora na turnê americana. No palco, Taylor se permitiu um momento de gente como a gente ao errar a música Champagne Problems. Ela parou a canção, deu um sorriso e assumiu o erro. Disse que estava enferrujada e recomeçou. Antes, o show de abertura ficou sob a responsabilidade dos cantores pop argentinos Louta e Blair, e da americana Sabrina Carpenter, que também virá ao Brasil.

