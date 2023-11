A comoção da Argentina com a passagem de Taylor Swift pelo país

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesta quinta-feira, 9, a cantora Taylor Swift sobe ao palco no Estádio Monumental, em Buenos Aires, para a primeira das três apresentações que fará na Argentina com a turnê The Eras. A passagem inédita pelo país sul-americano alvoroçou os ânimos dos hermanos, que acompanham (e transmitem) freneticamente cada passo da americana em solo portenho.

Antes de pisar na Argentina, Taylor foi aclamada pela Assembleia Legislativa local como convidada de honra no país. O furor em torno da cantora é tanto que alguns locais transmitiram a chegada do avião da americana ao vivo na televisão, como se tratasse de um chefe de governo. Ela deixou a aeronave coberta por um guarda-chuva para fugir dos paparazzis e, depois de passar pela imigração, foi direto para o hotel onde ficará hospedada.

🚨Taylor Swift já está na América do Sul! A cantora acaba de chegar em Buenos Aires na Argentina e desce do avião coberta por guarda-chuva preto. pic.twitter.com/OGOvRQauu8 — BCharts (@bchartsnet) November 8, 2023

a imprensa Argentina tá literalmente transmitida ao vivo a chega de Taylor Swift! América Latina é DELA! pic.twitter.com/4GAFRdMQuX — ale (@kissintell) November 8, 2023

eles seguindo o carro da taylor esse cenário é tão américa latina coded kkkk nao sei explicar… pic.twitter.com/2WOh9fUGaC — b ✭ (@tearsoftaylor) November 8, 2023

Mas não pense que o local está guardado à sete chaves. Na verdade, uma série de canais seguiu o carro da cantora até o hotel e alguns programas enviaram equipes de reportagem até o local, onde dezenas se fãs se aglomeram na porta. Segundo a imprensa local, que está fazendo até contagem regressiva para o show, Taylor chegou com o namorado, o jogador da NFL Travis Kelce, e cumprimentou os fãs. Mais tarde, o casal, que está hospedado na suíte presidencial, partiu para um ensaio no estádio do River Plate. “Ela foi muito carinhosa com os fãs”, disse uma jornalista que acompanha a movimentação no local.

falaram na tv argentina que o travis está com a taylor no hotel e eles estão na suíte presidencial pic.twitter.com/7fJwC9nBDd — kath eras tour 19/11 (@thegretwar) November 9, 2023

Mano, os maiores jornais locais da Argentina colocaram uma CONTAGEM REGRESSIVA pro início do show da Taylor kkkk pqp pic.twitter.com/Q2rYBSZ97p — dan ✨️ (@itxdan13) November 9, 2023

Essa é a primeira vez de Taylor na Argentina. Além do show de hoje, a cantora também se apresenta no país nos próximos dois dias, com shows esgotados. Na porta do estádio, grupos de fãs estão acampados há cerca de cinco meses para garantir um lugar na grade e ver a cantora de perto. Depois da passagem por lá, Taylor aterrissa em solo brasileiro para seis apresentações, as três primeiras no Rio de Janeiro (17, 18 e 19), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e as demais em São Paulo (24, 25 e 26), no Allianz Parque.

🚨VEJA: Na Argentina, fãs da Taylor Swift estão acampados há 5 meses em frente o local onde será o show da cantora. pic.twitter.com/axyHwyM9Ef — CHOQUEI (@choquei) November 3, 2023

