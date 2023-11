Os shows internacionais que vão agitar o fim de ano no Brasil

A temporada de shows internacionais está oficialmente aberta no país. Nas próximas semanas, uma série de nomes de peso da música pisam em solo brasileiro para agitar o público e movimentar a economia local. Em 2023, o calendário de atrações está recheado de opções para todos os gostos, estabelecendo o país como um polo musical rentável. Em São Paulo, por exemplo, serão 15 shows internacionais em novembro, segundo dados da Secretaria de Turismo da cidade.

Só nesse mês, os mexicanos do RBD farão oito apresentações no país. A primeira aconteceu nessa quinta-feira, no Rio de Janeiro, onde o grupo também se apresenta hoje. Depois, partem para uma maratona de seis datas em São Paulo: 12 e 13 no Morumbi e 16, 17, 18 e 19 no Allianz Parque. No mesmo período, a turnê The Eras, de Taylor Swift, chega como a atração mais aguardada do ano. A americana, que só veio ao país em 2012 para um pocket show fechado, fará seis apresentações esgotadas por aqui, começando a passagem pelo Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19, e encerrando em São Paulo, em 24, 25 e 26.

No cenário do rock a oferta ainda é mais generosa. Os californianos do Red Hot Chilli Peppers começaram a incursão pelo país no dia 4, no Rio de Janeiro, e também já tomaram os palcos do Mané Garrinha, em Brasília. Nessa sexta-feira, 9, aterrissam na capital paulista para um show no Morumbi, depois, seguem para Curitiba (13) e Porto Alegre (16), onde encerram a sequência de cinco apresentações. O ex-guitarrista do Pink Floyd, Roger Waters, está por aqui desde o final de outubro com a sua turnê de despedida dos palcos, que já passou por Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. A última apresentação acontece nesse sábado, 11, em São Paulo.

Continua após a publicidade

Outros nomes que vão agitar os palcos brasileiros nesse final de ano são a canadense Alanis Morissette, que fará uma apresentação única em São Paulo na próxima terça-feira, 14, a jazzista Diana Krall, que se apresenta em São Paulo, na casa de shows Tokyo Marine Hall nos dias 17 e 18 de novembro, e ninguém menos do que Paul McCartney, que levará a turnê Get Back para Brasília (30/11), Belo Horizonte (3 e 4/12), São Paulo (7, 9 e 10/12), Curitiba (13/12) e Rio de Janeiro (16/10). O início de dezembro também contará com o festival Primavera Sound, que acontece em Interlagos nos dias 2 e 3. Entre as atrações do evento estão nomes como The Killers e Pet Shop Boys.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade