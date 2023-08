Paul McCartney anuncia 5 shows no Brasil em novembro e dezembro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O beatle Paul McCartney revelou nesta segunda-feira, 7, que fará cinco shows no Brasil nos dias 30 de novembro (Mané Garrincha, em Brasília), 3 de dezembro (MRV Arena, Belo Horizonte), 9 de dezembro (Allianz Parque, São Paulo), 13 de dezembro (Couto Pereira, Curitiba) e 16 de dezembro (Maracanã, Rio de Janeiro). O músico trará ao país a turnê Got Back, em que faz um dueto póstumo com John Lennon. A pré-venda começa nesta terça-feira, 8 de agosto, às 10h, exclusiva para clientes do Banco BRB. A venda para o público geral será no dia 10 de agosto, a partir do meio-dia, no site da Eventim. Os preços dos ingressos vão de 210 a 990 reais.

Come to Brazil? Claro!

Paul will be 'Back in Brazil' in November and December 2023! 🇧🇷https://t.co/KhK4WK9uaZ #PaulMcCartneyGotBack pic.twitter.com/VdXpfK25XT — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 7, 2023

“Tenho boas notícias. Estamos voltando ao Brasil em novembro para tocar para vocês. Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito!”, escreveu Paul McCartney em seu site oficial.

A produção do show de Paul McCartney mais uma vez será feita no Brasil por Luiz Oscar Niemeyer. Ao logo dos últimos anos, Paul retornou algumas vezes ao país, fomos a diversas cidades brasileiras, e ele sempre ficou muito impressionado com a energia e a receptividade do público”, disse Niemeyer. A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019, com shows em São Paulo e Curitiba.

