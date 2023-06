Após euforia, Paul McCartney esclarece uso de IA para reunir os Beatles

Paul McCartney fez uma postagem no Twitter para esclarecer o uso de inteligência artificial (IA) para reunir os Beatles, depois que fãs questionaram a prática nas redes sociais. “Vimos um pouco de confusão e especulações sobre isso. Parece haver muito trabalho de adivinhação por aí. Não posso dizer muito nesta fase, mas para ser claro, nada foi criado artificialmente ou sinteticamente”, explicou McCartney. “É tudo real e todos nós tocamos na faixa. Limpamos algumas gravações pré-existentes — um processo que durou anos”. A faixa deve ser lançada ainda neste ano. “Esperamos que você ame tanto quanto nós”, finalizou o cantor.

Been great to see such an exciting response to our forthcoming Beatles project. No one is more excited than us to be sharing something with you later in the year.

We’ve seen some confusion and speculation about it. Seems to be a lot of guess work out there. Can’t say too much…

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) June 22, 2023