Não é coincidência: o real motivo do uso da camisa da seleção no The Town

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Vários artistas que se apresentaram no festival The Town, que acontece até domingo, 10, no autódromo de Interlagos, surgiram no palco usando a camisa verde e amarela da Seleção Brasileira. Engana-se quem pensa, no entanto, que a escolha da indumentária foi coincidência ou apenas um legítimo interesse das atrações em agradar ao público. O real motivo por trás da escolha é outro: a produção do The Town deu de brinde as camisas para os artistas. A Rock World, empresa que produz também o Rock in Rio e o Lollapalooza, entrega kits com produtos nacionais.

“Em todas as edições a Rock World produz um kit com produtos nacionais, como cachaça, canga, camiseta da seleção de futebol, produtos oficiais do festival, como boné, entre muitos outros itens. Essa é uma prática de boas-vindas, desde a edição de 1985, para receber os nomes que passam pelos palcos dos festivais”, disse a organização do evento a reportagem de VEJA.

De quebra, ao subirem no palco com o uniforme, os artistas também ajudaram a quebrar o tabu do uso da amarelinha, que durante a campanha política para presidente da república ficou associado aos eleitores da direita. A blusa foi vestida por artistas como Post Malone, no sábado, 2, e a dupla The Chainsmokers, e a banda Maroon 5, na noite desta quinta, 7. Verde, amarelo e azul também fizeram parte dos figurinos de Demi Lovato e Iggy Azalea, no primeiro fim de semana do evento.

Continua após a publicidade