Os bastidores de Demi Lovato no Brasil: bilhete carinhoso e sabonete Phebo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Demi Lovato esteve no Brasil para se apresentar no The Town no último sábado, 2. A americana nunca escondeu seu carinho pelo país, e dessa vez não foi diferente: além de ter convidado a brasileira Luísa Sonza para cantar com ela no palco, Demi vestiu figurino com cores da bandeira brasileira durante o show, produção de uma estilista capixaba. Dias depois de sua passagem pelo país, a cantora ainda compartilhou mais algumas imagens que mostram como foram os bastidores de sua estadia. Em uma postagem recente no Instagram, ela exibiu um bilhetinho carinhoso em que se lê “Brasil te ama. Obrigada por tudo”, em inglês. Nos comentários, os fãs também destacaram que Demi aproveitou a viagem para usar alguns produtos nacionais: uma das fotos é de um sabonete da marca Phebo, com ‘Brasil’ grafado na barra. Confira:

Demi já havia feito outra publicação em exaltação ao país, com fotos do show, ao lado de Luísa Sonza, além de capturas oficiais da plateia. “Que show incrível… Obrigada São Paulo e @thetownfestival por me receberem. Amo demais meus lovatics brasileiros!!! (E, claro, obrigada @luisasonza por se juntar a mim para cantarmos nossa música juntas – te amo!!)”, escreveu Demi na legenda.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga