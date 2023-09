The Town: Luísa Sonza faz participação empolgante no show de Demi Lovato

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A brasileira Luísa Sonza subiu de surpresa ao palco do The Town neste sábado, 2, para cantar com a americana Demi Lovato, que se apresentou no Skyline antes do headliner Post Malone. No domingo, 3, Luísa se apresentará novamente no palco Skyline, às 16h05.

“Façam barulho para a minha nova amiga, Luisa Sonza”, disse Demi introduzindo a brasileira. As duas deram voz à parceria Penhasco 2, parte do novo álbum de Luísa, Escândalo Íntimo, lançado essa semana nas plataformas digitais, que bateu recorde estreando com 2 milhões de reproduções no Spotify. Demi, que se declarou diversas vezes aos fãs brasileiros durante o show, entoou a canção em bom português, em um casamento potente de vozes com Luísa.

Desde terça-feira, 29, Luísa Sonza lidera o Top 10 do Spotify Brasil com seis músicas entre as 10 mais ouvidas e Penhasco2 é mais reproduzida do momento. A brasileira agradeceu o público no palco e deu um abraço carinhoso em Demi.

O show da americana reuniu diversos hits de sua carreira. “Quem aqui é fã desde o meu primeiro álbum? Essa aqui é para os meus lovatics antigos”, declarou antes de cantar Lalaland, um de seus primeiros sucessos. A setlist contou ainda com apresentações emocionadas de sucessos antigos, como Skyscraper e Don’t Forget, algumas canções do seu álbum mais recente e hits antigos repaginados com um instrumental rockeiro, além de Neon Lights, que foi pedida exaustivamente pelos fãs nas redes sociais.

Simpática, Demi interagiu diversas vezes com o público entre uma música e outra. Trajada com uma roupa com detalhes nas cores da bandeira brasileira, ela agradeceu por ser sempre recebida com carinho no país e aproveitou para treinar mais um pouco o português: mandou beijos, eu te amo e até um palavrão bem intencionado para o público. “Vocês são fo**”, proclamou.