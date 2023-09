Hermeto Pascoal faz show incrível para público minguado no The Town

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O multi-instrumentista alagoano Hermeto Pascoal, de 87 anos, fez uma apresentação irretocável no The Town, neste sábado, 2. Pena que pouquíssimas pessoas presenciaram o espetáculo, ocorrido no mesmo horário do show da rapper Iggy Azalea, no palco Skyline.

A reportagem de VEJA contou pouco mais de 200 pessoas que enfrentaram uma chuva torrencial para assistir ao músico e sua competente banda formada por André Marques (piano), Fábio Pascoal (percussão), Ajurinã Zwarg (bateria), Itiberã Zwarg (baixo e tuba) e Jota P. (saxes e flautas).

Hermeto tocou teclado na maior parte da apresentação, mas também brindou o público tocando objetos tão diferentes quanto os “instrumentos” chaleira e até uma galinha de borracha.

Aqui vale também um elogio ao palco onde o artista se apresentou, o SP Square, com um cenário dos prédios clássicos de São Paulo, como Theatro Municipal, Pinacoteca e a Catedral da Sé. Mesmo sob chuva, o clima era aconchegante como uma apresentação em alguma das salas do Sesc. O show soou como um bálsamo escondido em meio à cacofonia de trappers e rappers que dominaram o primeiro dia de festival.

