The Town: Iggy Azalea se declara ao Brasil em show sob temporal

A cantora Iggy Azalea subiu ao palco do The Town neste sábado, 2, vestindo as cores da bandeira brasileira e se declarou par ao público durante o show que aconteceu debaixo de temporal. “Vocês são as minhas pessoas favoritas no mundo inteiro”, afirmou ela ao final da apresentação, que foi a segunda do palco Skyline.

O show da australiana começou às 18h15 minutos, pouco depois da chuva apertar no autódromo de interlago. O temporal não deu trégua em nenhum momento, mas o público marcou presença, fazendo coro em hits como Black Widow e Fancy. O show, no entanto, teve que ser encurtado por causa da chuva, e sofreu com problemas técnicos, como uma iluminação escura demais, dificultando a visualização do palco, e base sonora muito alta.

Antes de deixar o palco, a cantora ainda pediu que os fãs enviassem carinho a Demi Lovato e Post Malone, que se apresentam ainda hoje no palco Skyline.