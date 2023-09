The Town: falha em trens e filas quilométricas marcam abertura do festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O público que resolveu chegar mais cedo no autódromo de Interlagos para o primeiro dia do festival The Town, enfrentou caos no sistema de transporte público e filas quilométricas para acessar o evento.

As dificuldades começaram já nos trens expressos exclusivos para o evento. Os trens enfrentaram falha elétrica causando aglomeração nas plataformas e lentidão no trajeto até o autódromo.

Já ao redor do autódromo, nos portões que dão acesso ao evento, havia filas quilométricas, com as pessoas aguardando horas para entrar. Muitos fãs reclamavam que não estavam sendo orientados corretamente. Enquanto isso, cambistas vendiam por 50 reais um lugar na fila.

Tá gostosa a linha Esmeralda após a velocidade reduzida dos trens e os problemas técnicos. 🥰 pic.twitter.com/1ulBgvdIs3 — Matheus Izzo (@izzomrm) September 2, 2023

Portões abertos para o THE TOWNNN pic.twitter.com/ICd6W4uyon — becca bff do pedro calais (@ilymabjbslh) September 2, 2023

