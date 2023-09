Cores da bandeira são resgatadas por atrações internacionais no The Town

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O resgate da camisa da Seleção e das cores da bandeira brasileira por atrações internacionais no The Town comprovam: a amarelinha deixou de ser tabu. Durante o festival, ela foi vestida por artistas como Post Malone, no sábado, 2, e a dupla The Chainsmokers, na noite desta quinta, 7. Verde, amarelo e azul também fizeram parte dos figurinos de Demi Lovato e Iggy Azalea, no primeiro fim de semana do evento.

Associada por anos à ala mais conservadora da política do país, sobretudo aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, a bandeira brasileira caiu em desuso pela porção da população crítica ao governo anterior. Muitos tinham receio — ou até vergonha — de vestir as cores oficiais do país. A Copa do Mundo realizada no final do ano passado, bem como a derrota de Bolsonaro nas eleições presidenciais contra Lula, têm motivado um movimento de ressignificação da bandeira e de retorno da camisa da Seleção como um dos maiores símbolos da identidade nacional. Prova disso é que as atrações internacionais podem, hoje, vesti-la sem sofrer represálias ou serem apontados como apoiadores de determinados valores e políticas.

Não são apenas os artistas: na plateia do The Town, também é possível ver muitas pessoas com as cores da bandeira — especialmente nesta quinta-feira, 7, dia em que se comemora a Independência do Brasil.

