Com samba e hits americanos, Maria Rita abre o dia mais pop do The Town

A cantora Maria Rita abriu o terceiro dia do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nesta quinta-feira, 7, com um show repleto de samba e standards americanos. O show teve gostinho de festa de aniversário, já que a artista fará 46 anos no sábado, 9.

Sob sol forte (mais tarde as temperaturas no autódromo cairiam drasticamente), Maria Rita abriu a apresentação com um clássico de Cole Porter, Let’s Do It, Let’s Fall in Love e depois Somewhere Over The Rainbow. Mas o show só engatou mesmo quando ela apostou em grandes clássicos do samba, como Meiga Presença, de Elizeth Cardoso, e O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, imortalizado por sua mãe, Elis Regina.

A cada canção, a artista exibia a foto das intérpretes que imortalizaram as músicas no telão. Com uma banda afiada, Maria Rita fez o The Town sambar.

