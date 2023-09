The Town: Lulu Santos surpreende ao sair de ‘cofre’ em show de Ludmilla

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A carioca Ludmilla abriu os trabalhos do palco principal do The Town nesta quinta-feira, 7, e surpreendeu o público com uma participação especial de Lulu Santos. O cantor subiu ao palco em grande estilo, dentro de um cofre dourado que se abriu diante da plateia. A dupla entoou o sucesso Toda a Forma de Amor, e Ludmilla, que é casada com a dançarina Brunna Gonçalves, aproveitou a canção para mandar um recado inclusivo para o público. “Eu sou uma mulher, e você pode ser o que quiser”, cantou no trecho originalmente entoado como “eu sou teu homem, você é minha mulher”.

Emocionado, Lulu se declarou para a cantora e reforçou a mensagem amorosa. “Te amo. Amo vocês todos. O amor com amor se paga. Cadê o amor?”, questionou a plateia, que respondeu com gritos de aprovação. Antes que o cantor deixasse o palco, Ludmilla ainda pediu uma salva de palmas e agradeceu a participação. “Que delícia. Que momento. Obrigada, Lulu”, disse ela, sendo prontamente respondida. “Eu é que agradeço. Agora toca esse barco que eu tô lá assistindo.”

