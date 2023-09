The Town: o que vale a pena ver no segundo final de semana do festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O festival The Town retorna para o seu segundo final de semana nesta quinta-feira, feriado de Sete de Setembro, com um lineup mais pop, com atrações que vão de Maroon 5, Joss Stone e Ludmilla. No sábado, 9, e domingo, 10, o festival aposta no rock, com muitas artistas femininas, como Pitty, Garbage, Yeah, Yeah, Yeahs e Wet Lag, além do grande retorno do Foo Fighters ao país, após a morte do baterista Taylor Hawkins.

Em meio a tantas atrações, fica difícil acompanhar. Por isso, VEJA selecionou o que vale a pena ficar de olho neste segundo final de semana, em um bate-papo com o produtor musical João Marcello Bôscoli. Na conversa, o produtor, que recebeu a reportagem em seu estúdio Trama NaCena, analisou as atrações e deu dicas dos shows imperdíveis. Confira a seguir:

