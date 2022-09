Por que Damares Alves é motivo de inveja na campanha

No mesmo momento em que vários candidatos reclamam do repasse de recursos do União Brasil às suas campanhas, tem sido motivo de desconforto no partido o montante que a sigla destinou à ex-ministra Damares Alves (Republicanos): ela já recebeu 2,1 milhões de reais do União Brasil, para tocar sua tentativa de chegar ao Senado pelo Distrito Federal. O valor é quase o dobro do destinado a ela pelo Republicanos (1,09 milhão de reais). Damares, que tem o apoio da primeira dama Michelle Bolsonaro, está em segundo lugar na mais recente pesquisa Ipec, com 21% das intenções de voto, atrás de Flávia Arruda (PL), que aparece com 28%.

O recebimento de recursos do União Brasil (seus dois suplentes são da legenda) gerou queixas públicas até da presidenciável do partido, Soraya Thronicke. Em Pernambuco, o candidato a deputado federal e ex-ministro Mendonça Filho ameaçou ir à Justiça para que seu partido liberasse cerca de 500.000 reais que lhe foram doados, mas que ficaram presos no caixa da legenda. O montante foi transferido na última semana.

Em São Paulo, outro postulante causou inveja em seus correligionários do União. O ex-ator pornô Kid Bengala já recebeu 2,2 milhões de reais dos diretórios estadual e nacional. Embora nunca tenha sido eleito (foi candidato derrotado a vereador e deputado estadual), ele vem ganhando o mesmo tratamento financeiro de parlamentares de seu partido que buscam a reeleição, como Júnior Bozzella e Alexandre Leite.