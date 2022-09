O milagre de Damares na campanha de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar mostrou em diferentes momentos, no início da campanha, como a primeira-dama Michelle Bolsonaro resistia a se envolver no projeto de reeleição do marido.

Michelle se recusava a gravar vídeos para a campanha, faltava a eventos em que deveria brilhar para o “eleitorado feminino” e mantinha uma postura discreta nos temas do governo. Tudo começou a mudar a partir da convenção que oficializou a candidatura de Bolsonaro e teve Michelle como personagem principal.

Hoje, Michelle grava, viaja e atua na campanha do marido com todo o empenho possível. O que fez Michelle mergulhar na campanha? Um alerta de Damares Alves, a ex-ministra e amiga. “Michelle percebeu que o presidente pode perder e entrou”, diz um aliado da campanha.