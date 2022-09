Renan Bolsonaro rebate Michelle e defende a mãe nas redes sociais

Há uma semana das eleições, as coisas não andam muito harmônicas na família Bolsonaro. Nesse domingo, 25, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o quarto filho do presidente, Jair Renan, o “04” do presidente, trocaram alfinetadas nas redes sociais por causa da candidatura de Ana Cristina Valle, mãe de Renan e ex-esposa do presidente Bolsonaro, que concorre ao cargo de deputado distrital do de Brasília sob o nome de Cristina Bolsonaro.

Em uma publicação no Instagram, Michelle alfinetou a ex do marido dizendo que seu irmão, Eduardo Torres, é o único candidato ao cargo de deputado distrital apoiado pela família em Brasília. “Fica o alerta para ‘os alpinistas’ que estão tentando subir na vida usando o nosso sobrenome”, escreveu ela, mandando uma indireta sobre o uso do sobrenome por Ana Cristina.

Na noite deste sábado, Renan rebateu a madrasta e saiu em defesa da mãe nas suas redes sociais. Em uma série de postagens no Instagram, o filho do presidente disse que Cristina teve um relacionamento de 16 anos com Bolsonaro e que contribuiu para a chegada de Jair à presidência durante esse período. “Por esse motivo, minha mãe tem o direito de usar o sobrenome do meu pai, não por vaidade, mas por fato e direito”, escreveu ele.

Renan também reforçou o apoio à candidatura da mãe, e disse que falas de “terceiros” sobre “alpinistas” não refletem a realidade. Na sequência, afirmou que vêm sofrendo perseguições por ser filho do presidente e indagou se isso não dá à Cristina o direito de usar o seu sobrenome. “Aos supostos alpinistas, me ajudem a identificar quem realmente tem o direito de fazer uso do nome Bolsonaro bem como imagem”, alfinetou ele.

Diante da repercussão, Michelle voltou a compartilhar nos stories uma propaganda do irmão com o texto contra os “alpinistas” usando o sobrenome do marido. Renan, por sua vez, compartilhou uma foto em carreata com a mãe e chamou Ana Cristina de “rainha”.