O constrangedor registro de Jair Renan Bolsonaro com ‘apoiadores’

Uma imagem inusitada viralizou nas redes sociais. Nela, o filho mais novo do presidente, Jair Renan Bolsonaro, aparece ao lado de dois jovens no que parece ser uma festa. Sorrindo, o 04 aceitou tirar uma foto com os supostos fãs. O registro, no entanto, saiu bem diferente do que ele esperava. Um dos adolescentes atrevidos fez o “L”, em referência a Lula (PT), com as mãos. Resta saber se a repercussão da foto virou motivo de discussão na mesa de almoço da família Bolsonaro.